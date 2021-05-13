Глава минобороны Турции: ЗРК С-400 не представляют для кого-либо угрозы

Анкара, 13 мая. Зенитные ракетные комплексы С-400 не представляют какой-либо угрозы для соседей и союзников Турции. Об этом заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

По его словам, С-400 не являются наступательным вооружением, поэтому не следует создавать ненужную напряженность в этом вопросе.

«Все должны знать, что нашим единственным опасением было обеспечение воздушной безопасности нашей страны. Поскольку С-400 — это система ПВО, то она может быть задействована только для поражения ракеты или воздушной атаки. Эти системы не имеют наступательного характера», — заявил Акар.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара призывает США провести переговоры по проблемным вопросам российских ЗРС С-400. По его словам, турецкая сторона предлагает Вашингтону обсудить разногласия, возникшие из-за покупки Турцией российских ракетных комплексов, которые привели к исключению турецкой стороны из программы производства истребителя F-35.