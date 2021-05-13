Нетаньяху заявил об уничтожении сотен целей в анклаве Газа

Тель-Авив, 13 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военную операцию против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Он отметил высокую боевую эффективность комплексов ПРО «Железный купол» во время посещения одной из батарей.

«Использование батарей «Железного купола» дает нам возможность атаковать, и ЦАХАЛ уже атаковал сотни целей, их скоро будет больше тысячи», — подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, израильская армия намерена наносить удары по ХАМАС с целью защиты гражданского населения.

Ранее сообщалось, что руководство палестинского движения ХАМАС объявило о продолжении ракетных обстрелов территории Израиля.