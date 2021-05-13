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Юлия Пересильд полетит на съемки первого в истории художественного фильма в космосе

Общество
Юлия Пересильд полетит на съемки первого в истории художественного фильма в космосе
пресс-служба первого канала  / 

Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма «Вызов» (рабочее название), сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж — Алену Мордовину и Алексея Дудина. Съемки пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

Юлии Пересильд — 36 лет, окончила режиссерский факультет ГИТИС, актриса Театра наций, заслуженная артистка РФ, снималась в фильмах «Край», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река», «Зулейха открывает глаза» и многих других, имеет две премии «Золотой орел».

Выпускнику актерской студии Калифорнийского университета Климу Шипенко 37 лет, он — актер, режиссер-постановщик, драматург. Он снял такие фильмы, как «Салют-7», «Текст», «Холоп» и другие.

33-летняя Алена Мордовина — окончила актерский факультета ГИТИС, актриса Нового Драматического театра. Снималась в фильмах и сериалах «Жуки», «Дипломат», «Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо» и других.

Алексей Дудин — 40 лет, Московский автомеханический институт, работал на ТВ, оператор-постановщик, операторские работы в фильмах и сериалах «Обратная сторона луны», «Время первых», «Елки-5», «Движение вверх», «Т-34» и других.

Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе. Каировой — 26 лет, она пилот, окончила Краснокутское летное училище ГА им. И. Ф. Васина, Государственный университет управления.

Юлия Пересильд полетит на съемки первого в истории художественного фильма в космосе
пресс-служба первого канала  / 

Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.

Художественный фильм «Вызов» — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач.

В рамках проекта «Вызов» в конце прошлого года был объявлен открытый конкурс на главную роль в первом художественном фильм, съемки которого пройдут в космосе. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. В марте 2021-го для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток конкурса.

космос мкс вызов юлия пересильд
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