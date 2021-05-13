Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности продолжить ракетные удары по Израилю

Газа, 13 мая. Представитель военного крыла ХАМАС заявил, что палестинские бойцы не видят красных линий в отношении обстрела Иерусалима.

Представитель военного крыла движения «Бригады аль-Кассам» Абу Убайда выступил в прямом эфире на официальном сайте движения и заявил, что палестинцы готовы продолжить ракетные удары по территории Израиля. При этом красных линий для того, чтобы подвергнуть обстрелу Иерусалим или мечеть Аль-Акса, в ХАМАС не видят.

«Мы наносили удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Димоне и по другим городам, и у нас еще есть что предложить в этой битве. Если дело относится к Иерусалиму и мечети Аль-Акса, то красных линий нет, и обстрелять Тель-Авив для нас как выпить стакан воды», — заявил Убайда.

Ситуация вокруг сектора Газа шла к обострению с апреля и в мае переросла во взаимные ракетные обстрелы. С 10 мая бойцы ХАМАС выпустили по Израилю не менее 1600 ракет. В ответ на это войска ЦАХАЛ ликвидировали около 600 объектов палестинских бойцов. Россия тем временем призывает стороны к сдержанности и прекращению боев, которые ведут к жертвам среди мирного населения по обе стороны границы анклава.

Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что они готовы к операции в секторе Газа и ждут только приказа из Тель-Авива.