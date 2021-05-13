Перечислены три главных признака инсульта

Москва, 13 мая. Взрослому человеку под силу самостоятельно определить признаки инсульта. Для этого нужно изучить мнемоническую технику «УЗП»: улыбнуться, поднять и заговорить.

Чтобы выяснить, случился инсульт у человека или нет, нужно попросить его улыбнуться. При нарушении мозгового кровообращения один уголок рта останется опущенным, и улыбка покажется кривой. Следует попросить человека сказать что-либо. При инсульте речь становится заторможенной и невнятной.

Еще один способ — поднять обе руки перед собой. При инсульте сделать это довольно проблематично. Зная симптомы такого состояния, можно избежать летального исхода. В случае их обнаружения следует незамедлительно обратиться к врачу.

Обладатели первой группы крови менее подвержены риску возникновения инсульта, заявили ученые. Это возможно благодаря низкой свертываемости, из-за которой снижается нагрузка на мозг и сердце.