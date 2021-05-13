Киевский суд требует арестовать Медведчука на два месяца

Киев, 13 мая. Прокурор требует арестовать украинского политика Виктора Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере $10,9 млн.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд в Киеве отклонил прошение однопартийцев Медведчука о взятии его под личное поручительство.

Генпрокуратура Украины обвинила лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в государственной измене. В украинской квартире политика 11 мая прошли обыски. Сам Медведчук назвал происходящее политической расправой.