Старшеклассник свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви в Московской области

Наро-Фоминск, 13 мая. Правоохранительные органы пытаются разобраться в смерти 17-летнего юноши. Как стало известно ФАН, силовики предполагают, что старшеклассник покончил жизнь самоубийством из-за любимой девушки.

В дежурную часть города Наро-Фоминск обратились школьники. Они сообщили, что около 22:00 12 мая обнаружили в лесополосе примерно в километре от улицы Калинина труп их товарища.

На место происшествия выдвинулись бригада медиков, полицейские и следователи СК. Врачи констатировали смерть школьника. Тело отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти подростка.

Следователи ГСУ СК России по Московской области организовали по данному факту проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Парень воспитывался 38-летней матерью. Она работает специалистом в одном из страховых фондов в Московской области, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — У женщины есть любовник, который тоже участвовал в воспитании мальчика. В последнее время мальчик находился в депрессивном состоянии. У него возникли проблемы с любимой девушкой».

Стражи порядка просмотрели переписку погибшего с девушкой в сети. Именно из-за нее, как считают силовики, и произошла трагедия. В социальных сетях молодые люди постоянно ругались. Также стало понятно, что школьник и его избранница жили половой жизнью.

«В последнем послании к своей пассии парень написал, что любит ее и не может существовать, если не будет видеть и чувствовать ее рядом с собой. После этого он выложил друзьям снимки и видеоролик того места, где обнаружили его труп», — дополнил источник.

Нашли бездыханное тело своего товарища его приятели. Они ориентировались на подсказки, которые оставил самоубийца. Кстати, у погибшего были разногласия с любовником матери. Его местоположение на данный момент пытается установить полиция.