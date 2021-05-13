В Киеве развеяли мечты Украины о НАТО тремя фактами о нищете ВСУ

Киев, 13 мая. Украина максимально далека от НАТО, что особенно заметно по материальным проблемам ВСУ. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Дудкин.

Устремления Киева в Североатлантический альянс противоположны реальному вектору развития страны, считает эксперт. По мнению Дудкина, Украина сама отдаляет себя от западного блока непродуманной внешней и внутренней политикой. Особое внимание он уделил состоянию украинской армии, которая планомерно деградирует со времен распада СССР в 1991 году.

«Я знаю, что там творилось. Военнослужащие даже высшего эшелона не получали зарплату по три месяца. А мы говорим о НАТО», - сказал Дудкин.

Эксперт раскритиковал заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что ВСУ «должны мечтать и думать по-натовски». Дудкин озвучил три факта о материальных проблемах украинской армии, которые свидетельствуют о степени отдаленности страны от стандартов НАТО. Скептикам он советует лично пообщаться с военнослужащими.

«Наши солдаты за 20 тысяч гривен (около 53 тыс. рублей. - Прим. ред.) могут получить пулю в лоб на передовой. Они отвратительно питаются. Их отвратительно одевают и обувают. Они покупают обмундирование за свои деньги. Это не шутки и не выдумки – это правда. Поговорите с теми, кто служит», - сказал Дудкин.

Стоимость реализации плана действий по интеграции с НАТО эксперт оценил в десятки миллиардов долларов. Он напомнил, что Грузии, другому претенденту на членство в Альянсе, пришлось «порциями отправлять деньги» из США на перевооружение армии. Украина лишена подобных источников: бюджет не справляется с нынешними расходами, а западные страны не горят желанием финансировать ВСУ.

Другим препятствием для Украины могут стать растущие требования НАТО по членским взносам. При президенте США Дональде Трампе минимальная планка была поднята с 1% до 2,5% ВВП каждой страны Альянса. Новый президент Джо Байден не стремится изменить это, и требования могут расти из года в год, заявил Дудкин на канале NewsOne.

Проблемы ВСУ особенно заметны на фоне качественного усиления российской армии. Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак назвал «микроскопическим» прогресс Украины в укреплении боеспособности вооруженных сил. Он назвал данное «достижение» абсолютно несопоставимым с ростом военного потенциала «противника» (имеется в виду РФ).