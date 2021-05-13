Все школы РФ проверят на безопасность после трагедии в Казани

Москва, 13 мая. В регионах России проходят проверки школ на безопасность после стрельбы в образовательном учреждении Казани.

Единые требования по безопасности российских школ будут разработаны Министерством просвещения РФ совместно с соответствующими структурами. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании у президента страны Владимира Путина.

Министр также уточнил, что разработают требования в самое ближайшее время. Кроме того, сейчас во всех школах России проходят проверки безопасности.

В результате стрельбы в школе Казани погибли девять человек. Пострадали больше 20, некоторых из них транспортировали в Москву. В столице троим детям, получившим ранения, провели операции. По решению суда стрелок арестован на два месяца.