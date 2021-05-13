Спикер СФ Валентина Матвиенко поздравила ВГТРК с круглой датой

Москва, 13 мая. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания 13 мая отмечает 30-летие. С юбилеем ВГТРК поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В своей поздравительной речи Матвиенко отметила, что ВГТРК, которая представила зрителям совершенно иной формат вещания, суждено было стать одним из лидеров информационного пространства. По словам спикера СФ, вот уже три десятилетия компания является примером профессионализма.

«Точность, бережное отношение к фактам и внимание к человеку гарантируют вам любовь аудитории и уважение коллег. Эти слова относятся ко всей компании, но сегодня герой дня — программа «Вести». Она дает полную, объективную, яркую картину происходящего в этот час во всем мире», — говорится в сообщении на имя директора ВГТРК Олега Добродеева.

Матвиенко отметила, что именно ВГТРК ежедневно и максимально точно отражает многообразную жизнь России. Во всех уголках страны смотрят программу «Вести региона», добавила спикер Совета Федерации. Она поздравила всех сотрудников компании и пожелала им дальнейших творческих успехов.

Ведущий Дмитрий Дибров ранее заявил, что не против изменений на российском телевидении. Однако он признался, что выгнал бы половину сотрудников, занимающихся не своим делом.