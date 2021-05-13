Путин призвал власти Татарстана «шире» рассмотреть вопрос помощи пострадавшим в Казани

Москва, 13 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову «пошире» смотреть на проблему помощи пострадавшим во время инцидента в Казани.

Глава государства призвал власти республики работать с каждой семьей, которую затронула трагедия. Путин также поручил доложить о результатах.

«У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире — что касается поддержки пострадавших семей», — обратился к Минниханову президент РФ в ходе совещания с членами правительства.

Путин пояснил, что у этих семей могут быть нерешенные жилищные вопросы или социальные проблемы. Кроме того, для некоторых семей можно организовать детский отдых, считает глава государства.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. По версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию №175 с оружием. Жертвами атаки стрелка стали девять человек, в том числе семь детей. Нападавшему грозит пожизненное заключение.