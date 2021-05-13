Погибший студент колледжа в Казани считал себя «богом», как и Галявиев

Казань, 13 мая. Жительница Татарстана хочет добиться возобновления расследования дела ее сына. По мнению матери, его история очень похожа на судьбу казанского стрелка Ильназа Галявиева.

Год назад женщина потеряла сына. Юноша ушел из жизни, когда был в деревне у отца, причем это произошло также 10 мая, отмечает жительница Казани в своем видео, которое она выложила в Сеть.

С ее слов, сын произносил те же слова про бога и монстра, что и Галявиев. Женщина предполагает, что у подростка просто не хватило смелости устроить массовое кровопролитие. Также она считает, что подростков возможно может обрабатывать какая-то деструктивная организация.

После смерти сына правоохранители отказали его матери в возбуждении уголовного дела. Теперь женщина требует возобновить его. Возможно, по ее мнению, это поможет в расследовании событий, произошедших в гимназии №175.

Стрельба в школе в Казани произошла утром 11 мая. В результате инцидента погибли семеро учеников 8 «А» класса и две учительницы. Еще 23 человека получили ранения.