Путин дал поручения по установке единого подхода к безопасности в школах

Москва, 13 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил внедрить единый для России подход к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях страны.

Путин в ходе заседания правительства рассказал о необходимости уделить внимание указанной теме. Он сказал, что ЧП в Казани показало, как важен вопрос по обеспечению надлежащего уровня безопасности в школах.

«Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», — сказал Путин

Российский лидер напомнил о соответствующих поручениях от 2018 года и сказал, что «не все было выполнено в полном объеме». Путин во время заседания также подчеркнул, что считает произошедший в Казани инцидент варварским преступлением.