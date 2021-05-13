Владимир Путин призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в России

Москва, 13 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что контроль за оборотом оружия в стране должен быть усилен.

Владимир Путин 13 мая прокомментировал ЧП в казанской гимназии №175. Президент России назвал преступление «варварским» и отметил, что трагедия потрясла не только Республику Татарстан, но и всю страну. Кроме того, Путин заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в РФ.

«Здесь нужен строгий порядок. Ситуация, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены», — подчеркнул Путин.

В результате ЧП в учебном учреждении Казани погибли девять человек. Открывшему стрельбу по школьникам и педагогам Ильназу Галявиеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ближайшие два месяца он проведен в следственном изоляторе.