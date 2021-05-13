Голливудские фильмы досрочно выводят из проката в российских кинотеатрах

Москва, 13 мая. Российские сети кинотеатров досрочно выводят из проката фильмы голливудских студий Universal и Warner Bros. из-за новых условий, выставленных дистрибьютором.

Согласно предыдущим договоренностям, российские сети «Формула кино», «Синема парк», «Киномакс» и «Каро» должны были получать 50% выручки с первых двух недель проката, остальное уходило дистрибьютору Universal Pictures International (UPI). После двух уикендов доля выручки кинотеатров увеличивалась до 55–60%, но UPI внезапно пожелал забирать половину кассы и с третьего уикэнда, рассказали источники «Коммерсанта» на рынке кинопоказа.

Крупные киносети не согласились с новыми условиями и сократили срок проката голливудских картин до двух недель. Так, досрочно из расписания убрали фильмы «Годзилла против Конга» и «Мортал Комбат», пишет «Культуромания».

Из-за пандемии коронавируса многие зрители привыкли пользоваться онлайн-кинотеатрами. Подобную платформу ранее перезапустила компания МТС.