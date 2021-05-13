Красноярцы спасли редкое дерево от топора застройщиков

Красноярск,13 мая. Жители Академгородка в Красноярске долгое время пытались договориться с застройщиком о сохранении редкого для Сибири дерева — маньчжурского ореха, который обычно растет на Востоке страны, а в Красноярском крае встречается крайне редко. Переговоры шли безуспешно. Дерево попало в зону строительства жилых домов и подлежало ликвидации. Однако красноярцы решили во что бы то ни стало спасти его.

«В наших широтах это очень редкий и ценный экземпляр, доживший до такого солидного возраста! В Академе вообще, очень трепетно относятся к лесу», — написала в своем аккаунте Facebook Светлана Ларченко.

Строители отказывали жителям в переносе дерева, ссылаясь на отсутствие специальной техники, отказывались даже говорить с горожанами и, со слов красноярки, «пытались быстрее избавиться от ореха».

«Помог консультацией институт леса, строители садика (везде люди), мы нашли очень хороших подрядчиков, которые сделали эту важную и тяжелую работу», — резюмировала в социальных сетях Светлана Ларченко.

Маньчжурский орех, который выкопали и перевезли в другое место, весит больше 10 тонн. Жители Академгородка в Красноярске собирали деньги, чтобы нанять помощников, но, средств все равно не хватило, хоть специалисты по перевозке деревьев и сделали горожанам солидную скидку.

Теперь жители Академгородка собирают недостающие деньги через социальные сети, чтобы расплатиться с работниками. А участники группы в социальных сетях, где была опубликована эта информация, восхищаются земляками и ставят их в пример подрастающему поколению. Спасти дерево — спасти природу. Для сибиряков, живущих в одном из самых загрязненных городов России, это не просто слова.