Житель Анапы получил более 11 лет «строгача» по делу о заказном убийстве

Краснодар, 13 мая. Городской суд огласил приговор 54-летнему местному жителю, обвиняемому в пособничестве в убийстве, совершенном в 2013 году. Его приговорили к 11,5 года лишения свободы.

В материалах пресс-службы инстанции указывается, что в декабре 2012 года между сыном обвиняемого и племянником убитого мужчины произошла ссора. Конфликт перерос в рукоприкладство, родственник фигуранта получил телесные повреждения. Вскоре после этого знакомый злоумышленника предложил организовать убийство. Мотивировал он это тем, что их жертва якобы является виновником еще одного конфликта.

Убийство произошло 5 ноября 2013 года — неизвестный три раза выстрелил в потерпевшего и сбежал. Ранения оказались смертельными. Вскоре личность подозреваемого установили, его обнаружили на территории Франции, откуда он был экстрадирован по запросу российской стороны. Фигурант был признан виновным, его приговорили к 11,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Крыму состоялся суд в отношении местного жителя, обвиняемого в жестком убийстве падчерицы. Мужчина получил пожизненный срок, сообщал ФАН.