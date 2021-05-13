Разработанный МЧС РФ учебник по ОБЖ будет содержать приемы спасения при стрельбе в школе

Москва, 13 мая. Специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС России разработали новый учебник по ОБЖ.

В новом учебнике для школьников будет содержаться информация о приемах спасения при стрельбе в школе. Такое заявление сделала руководитель центра Юлия Шойгу во время заседания Общественного совета министерства.

Пособие будет состоять из десяти тематических модулей. Учебник писали не педагоги, а квалифицированные специалисты по конкретным направлениям, добавила Шойгу.

Не так давно в России проводилась массовая проверка учебников в школах. Президент страны Владимир Путин удивился, что в некоторых школьных учебниках по истории не упоминается Сталинградская битва.