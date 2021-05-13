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ФАС выявила нарушения в предоставлении услуг безопасности в школах Казани в 2017 году

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ФАС выявила нарушения в предоставлении услуг безопасности в школах Казани в 2017 году
Global Look Press  /  vk.com/region_kazan116

УФАС Татарстана еще два года назад предупреждала о несовершенстве системы защиты из-за отсутствия конкуренции, об этом стало известно ФАН.

Именно суд со 175-ой школой города Казани стал переворотной точкой, когда стало известно, что всю школьную безопасность в Казани захватила единственная фирма. Тогда УФАС выявил сговор, нарушающий конкуренцию между ООО «Ваша безопасность» и Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани. «Ваша безопасность» захватила 85% детских учреждений и без всяких торгов заключала контракты на установку и обслуживание камер видеонаблюдение, а также создание системы магнитных пропусков. Именно той самой системы доступа, которая позволила спокойно пройти в школу 19-летнему убийце с оружием

ООО «Ваша безопасность» разрабатывала систему безопасности, благодаря которой никто из посторонних не должен был проникнуть в учреждение. В 2018 году ООО «Ваша безопасность» обратилась в суд с иском к Гимназии №175 о выплате задолженности по договору в размере 117 260 рублей. Однако суд в иске отказал, сославшись на решение УФАС по Татарстану.

ФАС выявила нарушения в предоставлении услуг безопасности в школах Казани в 2017 году
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«Как установлено антимонопольным органом, конкурентные процедуры по определению хозяйствующего субъекта на «услугу комплексного видеонаблюдения на объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности г. Казани проведены лишь в 2017 году, МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» провело торги на «услугу комплексного видеонаблюдения на объектах социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности г. Казани, то есть, Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани бездействовал вплоть до 2017 года.

Антимонопольный орган считает, что определенная частота заключения договоров муниципальных образовательных учреждений приводит к выводам, что есть сговор между Исполнительным комитетом муниципального образования Казани и ООО «Ваша безопасность». Согласованные действия Исполнительного комитета муниципального образования Казани и ООО «Ваша безопасность» привели к ограничению конкуренции на рынке систем обслуживания системы контроля управления допуском, видеонаблюдения», — говорится в документах суда.

ФАС выявила нарушения в предоставлении услуг безопасности в школах Казани в 2017 году
Prt Scr  / 

Суд тогда встал на сторону школы, так как посчитал, что истец при навязывании своих услуг, вообще не имеет права требовать от ответчика выплаты задолженности

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу и расстрелял учеников и преподавателей. В результате нападения погибли 9 человек и 21 получили ранения. 

казань школа казань стрельба
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