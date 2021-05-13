Сочинский инструктор ответит за смерть молодой туристки во время рафтинга

Сочи, 13 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного бизнесмена, подозреваемого в оказании услуги, повлекшей гибель туристки.

Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району завели уголовное дело в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя, сообщили в региональном ведомстве. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, трое туристов договорились с подозреваемым о сплаве по реке Мзымта в селе Эсто-Садок. Бизнесмен также принимал участие в рафтинге в качестве инструктора. Во время сплава лодка-рафт налетела на камни и опрокинулась, в результате чего отдыхающие оказались в воде. Интенсивный поток унес 24-летнюю туристку, она не смогла выбраться на берег и погибла в воде. Ее спутники отделались повреждениями кожных покровов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, опрашивают очевидцев. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

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