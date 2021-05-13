Центробанк России повысил официальные курсы валют на 14 мая

Москва, 13 мая. Официальный курс иностранных платежных средств на пятницу представлен Банком России. Доллар и евро ждет незначительное повышение стоимости.

Доллар в пятницу, 14 мая, будет стоить 74,3566, евро вырастет до 89,9343. Таким образом, изменение в положении платежных средств составит 32 коп. и 8 коп. соответственно. Актуальные торги продемонстрировали сохранение тренда на разнонаправленность торгом крупнейших отечественных площадок.

Незначительный рост курсов происходит на фоне спада акций ведущих мировых компаний. По данным торгов, технологические фирмы из США демонстрируют так называемый «медвежий» тренд — длительное снижение стоимости своих ценных бумаг.

Текущая торговая сессия Мосбиржи открылась укреплением иностранных валют относительно доллара. Финансовая ситуация остается стабильной в связи со снятием большинства ранее возникших геополитических рисков.