Глава Росгвардии предложил повысить возрастной ценз для выдачи разрешения на оружие

Москва, 13 мая. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о необходимости повысить до 21 года возраст, допустимый для приобретения любого оружия.

По его словам, выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие необходимо только после того, как человек уже владел пять лет другими видами оружия. Кроме того, он призвал ужесточить требования для получения охотничьего билета, а также ввести курсы «молодого бойца».

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Сотрудникам полиции удалось быстро задержать злоумышленника, однако он успел расстрелять нескольких человек. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 пострадали.