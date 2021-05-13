Первые 10 тысяч привитых от COVID-19 пассажиров получат бонусы от «Аэрофлота»

Москва, 13 мая. Привитые от коронавируса пассажиры могут рассчитывать на бонусные мили от авиакомпании «Аэрофлот». Перевозчик намерен начислить по 10 000 бонусов 10 000 вакцинировавшихся.

«Аэрофлот» запустит акцию «Мили вакцинации». Она распространится на привитых от коронавируса пассажиров. Первые 10 000 участников программы «Аэрофлот Бонус», прошедших вакцинацию в период действия акции и совершивших перелет, получат 10 000 миль на счет. Срок действия программы — с 15 мая до 31 декабря 2021 года.

В S7 не намерены следовать примеру «Аэрофлота». Этот авиаперевозчик не планирует вводить для своих пассажиров какие-либо бонусы за вакцинацию от коронавируса.