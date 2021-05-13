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Наргиз Закирова собралась судиться с Соседовым и Кушанашвили из-за клеветы

Шоу-бизнес
Наргиз Закирова собралась судиться с Соседовым и Кушанашвили из-за клеветы
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 мая. Финалистка шоу «Голос» Наргиз Закирова планирует судиться с журналистом Отаром Кушанашвили и музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

Певица опубликовала большой пост на своей странице в Instagram и рассказала, что за последние семь лет пребывания в России с ней постоянно «воюют» представители мужского пола. По словам исполнительницы, среди них попадаются представители абсолютно разных слоев общества, в том числе бизнесмены и продюсеры.

««Мужики» всех профессий, цветов и конфессий, одним словом. Ну а пуще всех тужатся те, кто в глаза меня ни разу не видел!» — возмутилась Наргиз.

Среди этих людей Закирова упомянула Соседова и Кушанашвили. Последнему, полагает певица, заплатили за критику в ее адрес. Однако Наргиз не намерена свыкаться с этой ситуацией.

«С помощью моей команды юристов и правоохранительных органов страны уголовные дела будут возбуждаться по каждому случаю клеветы, порочащей мою честь и достоинство!» — заявила финалистка «Голоса».

Какие именно слова Соседова и Кушанашвили вызвали ее гнев, певица не уточнила. В случае с музыкальным критиком, речь, скорее всего идет, об обвинениях в употреблении алкоголя на концерте в адрес исполнительницы.

Следователи ранее возбудили уголовное дело о клевете по требованию Наргиз. Поводом стала некая публикация в Instagram, сделанная еще в 2019 году.

соседов кушанашвили наргиз
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