Потешный флот: как программа LCS подорвала боеспособность американских ВМС

Американское издание Navy Times, специализирующееся на тематике военно-морского флота, опубликовало материал о результатах проверки программы LCS (Littoral combat ship) Счетной палатой США. Результаты проведенного аудита оказались неутешительными: проектные просчеты, тотальная зависимость от сторонних подрядчиков, отсутствие документации и, как следствие, — низкая боевая готовность — вот типичная картина, характерная для новейших кораблей ВМС США. Писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал о перипетиях использования новейших образцов техники в американском флоте.

Строительству так называемых «кораблей прибрежной зоны» (Littoral combat ship) в ВМС США уделялось большое внимание, так как командование посчитало, что переход на корабли меньших, чем эсминец или крейсер размеров, позволит расширить боевые возможности флота за счёт «разнесённого присутствия», когда вместо одной боевой единицы могут действовать две меньшие по размерам и боевому потенциалу боевые единицы, но уже в двух разных местах.

Считалось, что характер задач, стоящих перед кораблями прибрежной зоны, не требует такого могущества, каким обладают эсминцы и крейсера, а раз так, то можно делать корабли и меньше, и, как вначале полагали, — дешевле. Но дешевле, как показывает сложившаяся в американском военно-промышленном комплексе практика, — это не про них. Стоимость проекта росла как на дрожжах, и на финальную стадию вышли крупнейшие судостроительные игроки — Lokheed Martin с проектом классического стального корабля и General Dynamics, с проектом алюминиевого тримарана. Вместо того, чтобы удешевить проект выбором одного типа корабля, в США пошли по пути строительства сразу двух типов, что, разумеется, никоим образом не могло обрадовать налогоплательщика.

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В 2008 году появился LCS-1 «Freedom», спустя два года в состав флота вошёл тримаран LCS-2 «Independence». У кораблей компании Lokheed Martin практически сразу стала проявляться неустранимая проблема – главный редуктор не обеспечивал расчётную нагрузку, и его подшипники разрушались при выходе силовой установки корабля на полную мощность. Вместо того, чтобы провести работы по внедрению конструктивных изменений, флот безостановочно продолжал принимать корабли этого типа на вооружение, в результате чего в настоящее время в прибрежном флоте США сложилась катастрофическая ситуация: корабли типа Freedom фактически утратили боеспособность. Говоря проще, проект создания и строительства Littoral combat ship потерпел крах.

В конце 2020 года в ВМС США наконец-то согласились с этим утверждением и кинулись разрабатывать программу устранения конструктивных дефектов, приостановив на это время приёмку кораблей от промышленности (в строительстве в настоящее время находится пять кораблей этого типа). Когда литоральные корабли получат полноценную трансмиссию, ответа нет даже у самых продвинутых экспертов.

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Но это ещё полбеды. Специалисты утверждают, что строительство прибрежных кораблей если худо-бедно идёт, то «послепродажное обслуживание» остаётся на начальной стадии, то есть, на нуле. Я не могу утверждать, но такая ситуация могла образоваться в виду отсутствия соответствующих контрактов — американцы очень тщательно прорабатывают договоры, и то, что моряки «на местах» вынуждены часть кораблей использовать в качестве «доноров» и снимать с них оборудование, чтобы поставить на другие корабли, явно было заложено ещё на стадии подготовки производства.

Резюмируя вышесказанное, можно уверенно говорить: наряду с проблемами устаревания эсминцев и крейсеров, которые постепенно выводятся из состава флота без соответствующей замены (отслужив по 30 и более лет), в ВМС США назрела беда и с новыми кораблями, срок жизни которых не превышает всего нескольких лет. На фоне ВМС НОАК, которые по темпам ввода в боевой состав флота новых кораблей давно уже опережают США, выглядит это печально. Для США, конечно.