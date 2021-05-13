Врачи прибыли к школе Казани после стрельбы за семь минут

Москва, 13 мая. Первые машины скорой помощи прибыли на место стрельбы в казанской школе через семь минут после происшествия, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учреждении образования. Девять человек скончались в ходе происшествия, более 20 пострадали. Медики приехали в школу уже через семь минут, уточнил Мурашко.

Правительство Татарстана объявило 12 мая днем траура. Специалисты проверят психическое состояние Галявиева, проверка займет около двух месяцев.