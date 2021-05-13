Правозащитница рассказала, помогают ли квоты инвалидам в трудоустройстве

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров» Юлия Яганова назвала основные проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды при поиске работы.

Собеседница ФАН заявила, что даже несмотря на то, что для многих работодателей введено специальное квотирование рабочих мест для инвалидов, строгого исполнения этого закона никогда не было.

«Это первая проблема, которая есть. И потом: любой закон имеет лазейки, и те, кто обязан создавать эти рабочие места в рамках квотирования, часто пытаются уклониться от этого. Проблему, к сожалению, никуда не деть», — заявила Юлия Яганова.

Штрафовать за это работодателей тоже не выход, считает президент СПб ОПОИ, поскольку должна быть система поощрений. Необходимо внедрять это с помощью примеров: рассказывать о тех компаниях, которые успешно решают такие проблемы.

«Льготы у нас весьма условны. Они то появляются в нашем законодательстве, то исчезают. Если в фирме есть инвалиды, никаких преференций от государства они не получают. Мне нравится практика Санкт-Петербурга, когда ты не можешь у себя создать рабочее место, но можешь оплатить их создание в других организациях. Мне кажется, такая практика удобна и удачна, потому что в этом случае благополучателем является инвалид, для которого создается то самое рабочее место», — объяснила собеседница ФАН.

Ранее ФАН рассказывал о международном дне борьбы за права инвалидов, который призван обратить внимание на проблемы, связанные с правами людей с ограниченными возможностями.