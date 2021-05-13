В РФ сочли спешку Зеленского по встрече с Путиным признаком проблем Украины

Москва, 13 мая. Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным как можно быстрее. Россияне в Сети объяснили спешку Киева.

О нацеленности Зеленского на скорую встречу с Путиным заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Киев хочет «провести переговоры как можно быстрее», так как «ситуация требует быстрых реакций». При этом в интервью украинским СМИ Ермак признал, что подготовка встречи остается на уровне согласования условий, а говорить о деталях пока преждевременно.

Также глава офиса Зеленского рассказал об ожиданиях украинской стороны от встречи с президентом России. Он отметил «принципиальные вещи гуманитарного характера и в области безопасности», а также прочие вопросы, традиционно затрагиваемые на высшем уровне. Ермак намекнул на согласованность встречи с «западными друзьями» Украины, отметив, что все инициативы страны «абсолютно понятны и предсказуемы» для США и ЕС.

Россияне в Сети отреагировали на заявление Ермака напоминанием, что Кремль вряд ли заинтересован в подобных переговорах. Пользователи рассуждают о причинах спешки Зеленского, усматривая в этом признаки проблем Киева. Многие убеждены в способности Путина отказать украинскому визави в личной встрече.

«Наверное, «горючка» для танков заканчивается», - предположил Андрей Новиков.

«Что толку говорить, если он предыдущие договоренности не выполнил?» – пишет Стас Красиков.

«Утомил смешить. Ему говорят, что не дадут денег – он все равно просит. Ему говорят, что не возьмут в НАТО – он ждет сигналов. Ему Путин говорит, что не будет обсуждать Донбасс – а он все равно мечтает», - недоумевает spam spam.

«Еще Байден в очереди на встречу, но у Путина много дел», - напоминают пользователи.

Также Ермак отметил, что на переговорах с Путиным Зеленский намерен проанализировать выполнение договоренностей саммита в «нормандском формате» в Париже. Вопрос о месте переговоров остается открытым. Украинский лидер изначально предлагал «любую точку Донбасса», но Путин напомнил, что проблема региона является для Киева внутренней, и говорить о конфликте следует с руководством ЛДНР. Обсуждать двустороннюю повестку президент России предложил в Москве.