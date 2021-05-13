Путин назвал стрельбу в казанской школе варварским преступлением

Москва, 13 мая. Страшная трагедия, которая произошла в Казани, потрясла всю страну. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в начале совещания с российским правительством объявил минуту молчания в память о погибших в Казани. После этого Владимир Путин назвал стрельбу в казанской гимназии страшной бедой и варварским преступлением .

«Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном вся Россия», — сказал российский президент.

Путин пообещал, что всем, кто столкнулся с бедой, будут оказаны необходимые поддержка и помощь.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Казань.