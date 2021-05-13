Таинственное послание с «Титаника» будоражит канадских ученых несколько лет

Квебек, 13 мая. Маленькая пассажирка лайнера «Титаник» Матильда Лефевр бросила бутылку с письмом с борта корабля. Загадочное послание нашли в Канаде лишь спустя 105 лет после катастрофы.

Письмо было выброшено в океан незадолго до крушения. В настоящее время эксперты до сих пор выясняют является ли находка подлинной, или кто-то другой отправил послание от лица 13-летней Матильды. Текст датирован 13-м апреля 1912 года и написан на французском языке, сообщает The Sun.

«Я бросаю эту бутылку в воду посреди Атлантического океана. Через несколько дней мы должны прибыть в Нью-Йорк. Если кто-нибудь ее найдет, свяжитесь с семьей Лефевр в Льевене», – указано в письме.

На следующий день «Титаник» столкнулся с айсбергом и пошел ко дну. Матильда, ее братья и мать без вести пропали.

Доктор из Университета Квебека в канадском городе Римуски Николя Бодри не исключает, что послание может быть обманкой. Несмотря на это, он отметил, что химический состав бутылки действительно совпадает с технологиям начала XX века. Также возраст пробки и листа бумаги соответствуют периоду катастрофы.

В настоящий момент специалисты продолжают изучать таинственную записку из прошлого. Исследователей смущает почерк, якобы он отличается от того, как учили писать в этих годах.