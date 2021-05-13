Бывшего замглавы ОМВД по Чехову осудили за хранение боеприпасов

Чехов, 13 мая. Отставной полицейский получил условный срок за хранение боевых патронов у себя дома. Как стало известно ФАН, их нашли во время обыска по коррупционному преступлению.

Неприятности у заместителя полиции по Чехову начались с возбуждения уголовного дела в отношении его начальника. Следователи инкриминировали тому вину получении взятки в крупном размере. В ходе расследования силовики назначили проведение обысков у подчиненных подозреваемого. Во время производства следственных действий в частном жилом доме у осужденного были обнаружены боевые патроны в количестве 31 штуки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное хранение и перевозка боеприпасов».

«На тот момент офицер был действующим сотрудником правоохранительных органов, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — Во время обыска в его доме, который находится в селе Малое Петровское, под лестницей на первом этаже в черном пакете были обнаружены боеприпасы».

Мужчина не смог внятно объяснить, откуда у него появились патроны, предназначенные для ведения боевых действий. Он сказал, что купил их в «лихие» 90-е в одном из оружейных магазинов.

«Дело в том, что бывший полицейский является ярым любителем охоты. У него много официально зарегистрированного оружия. Эти боеприпасы подходят для стрельбы одного из карабинов, который находился на руках осужденного. Такие патроны невозможно купить в специализированном магазине», — дополнил источник.

Отставной блюститель закона не признал своей вины ни на следствии, ни в ходе судебного процесса.

«Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и со штрафом в размере 60 тыс. рублей», — сообщила ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Осужденный перед возбуждением уголовного дела ушел на пенсию. Он женат, его сын учится в одном из столичных университетов.