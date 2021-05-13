Срок годности «Спутника V» увеличен до восьми месяцев

Москва, 13 мая. Срок годности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» удалось увеличить до восьми месяцев, заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Наблюдение за препаратом позволило изменить этот параметр на два месяца. Ученые планируют продолжить работу в этом направлении и в будущем увеличить срок годности своей разработки до года, добавил Гинцбург.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 64 странах мира с общим населением более трех млн человек. Некоторые государства наладили производство препарата по российской технологии.