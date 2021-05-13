Доктор Комаровский раскрыл неожиданную пользу сквозняков

Москва, 13 мая. Сквозняки играют неоценимую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным и контактным путями, напомнил специалист со ссылкой на научный журнал Lancet. Использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции становятся очевидными мерами профилактики заболевания с учетом этой информации, обратил внимание Комаровский.

Регулярное проветривание помещений также способно значительно снизить риск заражения коронавирусом, поскольку эта простая мера снижает высокую концентрацию вируса во вдыхаемом воздухе. Россиянам стоит научиться жить в сквозняках, заключил врач.

Сгущение крови считается главным осложнением у пациентов с COVID-19. По словам Комаровского, достаточное употребление жидкости и контроль за температурой способны предотвратить тяжелое течение этого заболевания.