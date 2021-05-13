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Садальский объяснил, почему Ольга Дроздова покинула театр «Современник»

Шоу-бизнес
Садальский объяснил, почему Ольга Дроздова покинула театр «Современник»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 мая. Актер театра и кино Станислав Садальский заявил, что имеет полное право судить и рассуждать о нынешней ситуации в «Современнике», поскольку сам прослужил в этом театре девять лет.

Решение Дроздовой покинуть «Современник» шокировало не только поклонников, но и многих ее коллег, ведь она отдала этому театру 32 года. Ее супруг Дмитрий Певцов поспешил объяснить в соцсети, что жена подала заявление об увольнении не из-за внутренних причин в театре. По его словам, Дроздова решила все свое время посвятить воспитанию 13-летнего сына, у которого сейчас переходный возраст.

Заявление Певцова мало кого убедило — разговоры о проблемах в «Современнике» ходят уже давно. Актер Станислав Садальский уверен, что именно «специфическая ситуация», которая сложилась в театре почти год назад, вынудила Ольгу Дроздову уйти.

«В «Современник» назначили… бездаря. Неслучайно Ольга Дроздова ушла из театра! (...) Все недовольны», — заявил артист.

По словам Садальского, после смерти Галины Волчек, которая возглавляла «Современник» на протяжении 40 лет, театр погрузился в хаос. Место Волчек должна была занять Чулпан Хаматова, однако она не проявила энтузиазма к должности. Поэтому в начале прошлого года театр возглавил Виктор Рыжаков, чья кандидатура, по словам Садальского, многих не устроила,

«Но вот этот режиссер?! Он все равно какой-то неказистый, синяя блуза просто», — эмоционально высказался актер в беседе с «Комсомольской правдой».

Чулпан Хаматова в интервью Ксении Собчак для YouTube-шоу объяснила, почему не согласилась возглавить «Современник». Оказалось, что она никогда не считала себя хорошим организатором, и должность художественного руководителя в любимом театре пугала ее.

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