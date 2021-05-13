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Авторы NI назвали самый подходящий город для выживания при ядерном апокалипсисе

Армия
Авторы NI назвали самый подходящий город для выживания при ядерном апокалипсисе
wikipedia.org  /  FEMA News Photo / Public Domain

Вашингтон, 13 мая. Москва имеет непроницаемый противоракетный щит, что делает столицу РФ лучшим местом для пережидания ядерного апокалипсиса, считают американские эксперты.

Советский Союз и Соединенные Штаты впервые подписали договор, ограничивающий системы противоракетной обороны, еще в 1972 году, отметил военный аналитик Калеб Ларсон в статье для The National Interest. Он напомнил, что первой разрешенной договоренностями системой ПРО, предназначенной для защиты Москвы, стала А-35. По его словам, ракеты-перехватчики имели ядерные боеголовки, так как СССР акцентировал усилия на принципах «пространственного оружия».

Кардинальное усовершенствование московской системы ПРО было проведено в 1995 году, уточнил Ларсон. По его словам, военное руководство повысило число ракет, имеющих как ядерные, так и обычные боевые части. Кроме того, были возведены новые радиолокационные станции раннего предупреждения, объединенные в единую сеть, при помощи чего удалось многократно повысить эффективность всей системы.

Российское военное руководство, тем не менее, намерено и дальше модернизировать систему противоракетной обороны Москвы, подчеркнул аналитик. Он объяснил, что упор будет делаться на ракеты-перехватчики с обычными боеголовками, а также на использовании мобильных пусковых установок вместо шахт. Эксперт уточнил, что разрабатываемая в настоящее время система, получившая название А-235, должна ликвидировать все недостатки прошлой модификации, повысив защиту столицы России от гиперзвуковых ракет. Автор статьи назвал Москву самым подходящим городом для выживания при ядерном апокалипсисе.

Ранее российские власти утвердили проект, в рамках которого будет сформирована Объединенная региональная система ПВО совместно с Таджикистаном.

россия москва про апокалипсис the national interest а-235 ларсон
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