Авторы NI назвали самый подходящий город для выживания при ядерном апокалипсисе

Вашингтон, 13 мая. Москва имеет непроницаемый противоракетный щит, что делает столицу РФ лучшим местом для пережидания ядерного апокалипсиса, считают американские эксперты.

Советский Союз и Соединенные Штаты впервые подписали договор, ограничивающий системы противоракетной обороны, еще в 1972 году, отметил военный аналитик Калеб Ларсон в статье для The National Interest. Он напомнил, что первой разрешенной договоренностями системой ПРО, предназначенной для защиты Москвы, стала А-35. По его словам, ракеты-перехватчики имели ядерные боеголовки, так как СССР акцентировал усилия на принципах «пространственного оружия».

Кардинальное усовершенствование московской системы ПРО было проведено в 1995 году, уточнил Ларсон. По его словам, военное руководство повысило число ракет, имеющих как ядерные, так и обычные боевые части. Кроме того, были возведены новые радиолокационные станции раннего предупреждения, объединенные в единую сеть, при помощи чего удалось многократно повысить эффективность всей системы.

Российское военное руководство, тем не менее, намерено и дальше модернизировать систему противоракетной обороны Москвы, подчеркнул аналитик. Он объяснил, что упор будет делаться на ракеты-перехватчики с обычными боеголовками, а также на использовании мобильных пусковых установок вместо шахт. Эксперт уточнил, что разрабатываемая в настоящее время система, получившая название А-235, должна ликвидировать все недостатки прошлой модификации, повысив защиту столицы России от гиперзвуковых ракет. Автор статьи назвал Москву самым подходящим городом для выживания при ядерном апокалипсисе.

Ранее российские власти утвердили проект, в рамках которого будет сформирована Объединенная региональная система ПВО совместно с Таджикистаном.