Игра в Counter-Strike принесла казанскому стрелку деньги на дробовик и патроны

Казань, 13 мая. Казанский стрелок Ильназ Галявиев использовал для убийства дробовик. Оружие и патроны ему удалось купить за деньги, полученные от игры в Counter-Strike.

Обвиняемый ежедневно по несколько часов играл в «стрелялку». В игре он смог получить некие достижения и виртуальные вещи. Все это фигурант конвертировал почти в 50 тысяч рублей, сообщал канал РЕН-ТВ.

Получив деньги, Галявиев поехал в Йошкар-Олу. В одном из городских магазинов в середине апреля он приобрел дробовик и боеприпасы. Разрешение на оружие обвиняемый получил за два дня до покупки.

Нападение на гимназию №175 произошло 11 мая. Следствие считает, что из купленного дробовика Галявиев убил двух учителей и семерых школьников, сообщал ФАН.