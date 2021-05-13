Патентная система налогообложения предусмотрена Налоговым кодексом. Для индивидуального предпринимателя она может стать самым простым и удобным решением для работы в правовом поле и разумной уплаты налоговых сборов государству.

Какие налоги платить ИП на патенте в нынешнем году? Как влияет на ставку наличие и отсутствие работников в штате? И как уменьшить налоговое бремя, не нарушая закон? Об этом журналисту ФАН рассказала руководитель аутсорсинговой компании, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Мария Гайнутдинова.

Из личного архива Марии Гайнутдиновой /

Налоги и взносы ИП на патенте

Основное преимущество работы на патенте — уплата в казну единственного налога. Его сумма равняется стоимости патента, который ИП покупает у государства, тем самым оплачивая разрешение заниматься каким-либо видом деятельности.

Это право есть только у ИП — ни физлица, ни юридические лица выбрать ПСН не могут. На нее можно перейти при регистрации ИП, о чем необходимо написать заявление и подать его с пакетом документов в налоговую службу. А можно и в процессе работы, перепрыгнув с общей и упрощенки.

Факт. Покупая патент, предприниматель оплачивает право заниматься только одним видом деятельности. Если направлений работы несколько, например, розничная торговля и репетиторские услуги, разрешений придется покупать два — на каждый из видов работ.

«Патентная система эффективна, когда доход от предпринимательства превышает стоимость самого патента, — отмечает эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Мария Гайнутдинова. — При этом больше не нужно платить никаких налогов, как и подавать декларации в ФНС».

Федеральное агентство новостей /

От чего зависят налоги и обязательные платежи для ИП на патенте

Сумма для уплаты в бюджет определяется на региональном уровне. Единых ставок для всех регионов в Налоговом кодексе нет. Уточнена лишь деятельность, которой нельзя заниматься на ПСН. Например, нельзя заниматься оптовой торговлей или продавать подакцизные товары.

Кроме того, важны и «параметры» бизнеса. Не получится воспользоваться ПНС, если в штате у бизнесмена трудятся больше 15 человек, а за год он получает более 60 млн. рублей дохода.

Регионы могут вводить и другие ограничения, например, по площади, используемой для бизнеса недвижимости или численности транспортных средств в автопарке. Эти нюансы нужно заранее уточнять в местной налоговой службе. Если площадь недвижимости большая, переходить на ПНС может оказаться невыгодным. Как правило, серьезные налоговые суммы предусмотрены для бизнесменов, владеющих торговыми площадями более 150 кв. м.

Факт. Если сфера деятельности предпринимателя признается значимой в регионе, ему могут предложить воспользоваться налоговыми каникулами. В этот период ничего платить в бюджет не нужно, а патентное разрешение бизнесмен получает фактически бесплатно. Обычно значимыми в регионах считают бытовые услуги или работу в научной, социальной сферах. «Каникулы» могут длиться до двух лет.

«Если ИП не совмещает ПСН с другими режимами, он уплачивает только стоимость патента, — уточняет Мария Гайнутдинова. — Вносить платеж нужно по графику. Для разрешений, выданных до шести месяцев, — одним платежом в период действия. Для разрешений на 6–12 месяцев сумму можно разбить на два взноса, но первый обязательно заплатить в течение 90 дней с момента получения документа. Также нужно платить страховые взносы, их размер фиксирован».

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Налоги ИП на патенте без работников

Если наемных лиц нет, бизнесмен может ни о чем не беспокоиться. Фиксированную величину налога ему сообщат при оформлении документов в ФНС. Она не изменится, если ИП не выйдет за границы лимита по доходу и будет соблюдать требования закона.

При этом важно выбрать оптимальный период действия разрешения: чем больше срок, тем больше придется заплатить в казну. Если деятельность сезонная, нет смысла переплачивать за периоды, когда дохода не предвидится.

«Оплачивая страховые взносы, можно на абсолютно законных основаниях сократить затраты на покупку патента, — отмечает Мария Гайнутдинова. — В настоящее время действует правило, согласно которому ИП без наемных лиц вправе снизить его стоимость на всю сумму уплаченных страховых взносов. А если размер взносов больше стоимости патентного разрешения, платить за него не нужно».

Налоги ИП на патенте с работниками

Если наемные лица есть, платить взносы придется и за них. Но снизить финансовую нагрузку тоже можно. Закон разрешает вычесть из суммы налога половину стоимости взносов, уплаченных как за себя, так и за каждого работника, а также сократить расходы на величину трех больничных дней для работников и оплаченную за них добровольную страховку.

«Уменьшают патент только на взносы, выплаченные в период его действия, — уточняет Мария Гайнутдинова. — Поэтому нужно планировать и вовремя вносить страховые платежи».

Транспортный налог ИП на патенте

А вот на размер транспортного налога ПСН не влияет. Если бизнесмен пользуется автомобилем в личных или коммерческих целях, он будет платить в бюджет на общих основаниях, которые действуют в конкретном регионе. Ставки обычно зависят от года выпуска авто, мощности его двигателя.

Специально выяснять сумму не нужно. Ее раз в год рассчитывают налоговики и отправляют платежки всем собственникам транспортных средств. Документ приходит по почте или в электронном виде в личный кабинет на сайте ФНС.