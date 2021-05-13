«Аэрофлот» объявил об отмене рейса из Москвы в Тель-Авив 14 мая

Москва, 13 мая. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в израильский Тель-Авив, запланированный на 14 мая.

Полеты в израильский город также приостановили Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways. Отмена рейсов связана с обострением палестино-израильского конфликта. Рейс из Москвы в Тель-Авив планировался из аэропорта Шереметьево.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину начать переговоры, заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков. Россия прикладывает все усилия для урегулирования сложившейся ситуации.