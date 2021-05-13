Facebook и YouTube подпадут под действие нового законопроекта об IT-компаниях в РФ

Москва, 13 мая. Компании Facebook, YouTube, Twitter и TikTok попадут под действие законопроекта об обязательном открытии филиалов в РФ, сообщили в Госдуме.

Крупные зарубежные IT-компании обяжут открывать свои представительства на территории России. Соответсвующий законопроект рассмотрят в Госдуме РФ уже на следующей неделе, уточнил депутат Госдумы РФ Вячеслав Горелов.

Нововведение коснется сервисов, чья ежедневная аудитория составляет от полумиллиона человек в день. Соцсети Facebook, Twitter и TikTok, а также видеохостинг YouTube попадают под это условие