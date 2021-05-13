Сильный пожар тушат на химзаводе под Парижем

Париж, 13 мая. Возгорание произошло на химическом предприятии в коммуне Безон. Местные власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды.

Завод компании Protec Industrie, где сейчас тушат пожар, занимается обработкой металлов. У него есть европейская классификация Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ.

Заместитель мэра коммуны Николя Барнье сообщил, что существует риск загрязнения почвы и воды в реке вблизи зоны ЧП. Сейчас принято решение об эвакуации сотрудников предприятия и жителей ближайших районов.

Накануне спасатели ликвидировали открытое горение в трехэтажном здании на улице Шамотной. Пожар произошел в подмосковном Подольске, сообщало РИАМО.