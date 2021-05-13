Кандидат в канцлеры ФРГ обвинил США в шантаже и угрозах из-за «Северного потока — 2»

Берлин, 13 мая. США не в праве принимать решения за Германию относительно необходимости «Северного потока — 2» для республики. Проект носит экономический характер и отвечает интересам страны.

Для блокировки строительства Вашингтон использует политику запугивания и шантажа. Однако подобный подход неприемлем. Американским властям пора осознать, что трубопровод нужен немецкому народу. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии Дитмар Барч.

«Вашингтон не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы», — добавил политик.

Завершить реализацию проекта до ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель вряд ли получится. До ближайших парламентских выборов в республике осталось всего несколько месяцев, за это время в ФРГ должны ответить на иск природоохранных организаций, подчеркнул экономический аналитик Михаил Крутихин.