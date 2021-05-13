В 2020 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» для детской школы искусств имени Адигама Искужина города Уфы Республики Башкортостан было выделено более 17 млн рублей на приобретение новых музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Из бюджета Российской Федерации было выделено 12,7 миллионов рублей, еще 3,7 миллиона поступило из бюджета Республики Башкортостан, администрация города Уфы добавила 1,2 миллиона рублей.

Денежные средства позволили приобрести концертный рояль и пианино фирмы Kawai, мастеровые инструменты: домры, кыл-кубызы, скрипки, башкирские думбыры, балалайки, виолончели, гитары. Для детей закупили также саксофоны, кларнеты, кураи, концертные баяны, аккордеоны, необходимую учебно-методическую литературу.

Федеральное агентство новостей /

Такое масштабное обновление музыкальных инструментов, учебной литературы и оборудования в учреждении прошло впервые. Новый арсенал пополнил материально-техническую базу школы, расширив возможности учебного и исполнительского репертуара воспитанников музыкального отделения. Большое внимание учреждение придает повышению профессионального мастерства преподавателей, широкому использованию передового опыта ведущих педагогов, активному участию преподавателей и учащихся в конкурсах и фестивалях различных уровней.

Федеральное агентство новостей /

Материально-техническая база нового здания образовательного учреждения отвечает требованиям, предъявленным к организации образовательного процесса. Классы для музыкально-теоретических занятий оснащены компьютерной техникой и интерактивными досками с проектором. Есть доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для преподавателей. Хоровой класс оборудован банкетками, пюпитрами. В хореографическом зале предусмотрены комфортные раздевалки, индивидуальные шкафчики для воспитанников, душевые, двухуровневые станки, зеркала, паркетный танцевальный пол. Оборудование костюмерной создает все условия для хранения и пошива сценических костюмов. В концертном зале есть все необходимое для учебной и творческой деятельности: системы звукоусиления, световое оборудование самого широкого спектра: софиты, прожекторы, специальные подставки для хора, современный экран с проектором, обладающим широким выбором демонстрационных полотен. В библиотеке музыкальной школы широкий спектр необходимой литературы.

Федеральное агентство новостей /

Преобразились и кабинеты по изобразительному искусству. Там появились складные мольберты, гончарный станок, муфельная печь, предназначенная для обжига глиняных изделий. Художественные работы учащихся располагаются на стенах коридоров, классов. Произведения являются показателем выставочной деятельности отделения изобразительного искусства.

Для комфортного обучения юных музыкантов, художников и танцоров создаются все необходимые условия. В учреждении будут проводиться разнообразные творческие мероприятия: концерты, музыкальные гостиные, театрализованные представления, выставки художественных работ.

Федеральное агентство новостей /

Благодаря современной аппаратуре в концертном зале школы можно проводить районные и городские мероприятия, школьные концерты. Например, 23 апреля 2021 года состоялся Первый открытый конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в рамках нацпроекта «Культура» в селе Ябалаково за год построен новый Дом культуры.