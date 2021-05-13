Невестка певицы Валерии призналась, что пользуется услугами домработницы, водителя и няни

Москва, 13 мая. Супруга сына певицы Валерии, блогер Лиана Шульгина, ставшая матерью несколько месяцев назад, рассказала, какой персонал помогает ей в быту.

Невестка исполнительницы пообщалась с поклонниками в Instagram Stories и ответила на их вопросы. Поклонники уточнили у девушки, помогал ли ей с уборкой супруг Арсений Шульгин, когда она была беременна.

Шульгина ответила, что занималась уборкой сама до второго триместра. По словам блогера, ее муж много работает, поэтому у него совсем не остается времени на быт. При этом сын Валерии всегда находит решение, если жена просит его о помощи.

«Многие задачи он делегирует, поэтому у нас есть домработница, водитель и няня», — призналась невестка певицы.

В начале года Шульгин и его супруга осчастливили Валерию, сделав ее бабушкой. Жена сына певицы родила девочку, которую назвали необычным именем Селин.

После рождения ребенка супруги стараются иногда проводить время вдвоем. Например, они устроили себе отпуск в Абу-Даби, оставив дочь в Москве. Из-за этого Шульгина столкнулась с критикой подписчиков, но постояла за себя, резко ответив недовольным комментаторам.