Екатерина Варнава и Александр Молочников спровоцировали слухи о расставании

Москва, 13 мая. Поклонники заподозрили, что звезда Comedy Woman и актриса Екатерина Варнава могла расстаться со своим возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым.

Звездная пара спровоцировала слухи о разрыве на премьере нового фильма Молочникова под названием «Скажи ей». Варнава и ее избранник внезапно не стали позировать вместе на красной ковровой дорожке. Юмористка неожиданно появилась перед объективами в паре с актером комедийного жанра Евгением Бороденко, роман с которым ей приписывали несколько лет назад.

Молочников позировал фотографам с разными гостями кинопремьеры. На нескольких снимках он предстал перед камерами с актрисой Светланой Ходченковой, сыгравшей одну из главных ролей в фильме «Скажи ей». Из-за этого в Сети уже обсуждают возможное расставание Варнавы и Молочникова.

Звезда Comedy Woman предпочитает не делиться с поклонниками подробностями личной жизни. Например, о расставании с бывшим возлюбленным, хореографом Константином Мякиньковым она рассказала лишь почти через год поле разрыва. А снимки с Молочниковым довольно редко появляются на странице Варнавы в соцсети.