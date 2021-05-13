Политолог Баширов обвинил ЕС в попытке выдать гумпомощь РФ за «захват» Украины

Луганск, 13 мая. Выдача паспортов РФ жителям Донбасса является продолжением гуманитарной миссии. Об этом заявил экс-председатель министров Луганской Народной Республики (ЛНР) Марат Баширов.

Политолог прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о том, что Евросоюз (ЕС) считает выдачу паспортов планом по «интеграции» восточной части Украины. По словам Баширова, ЕС безразлично благосостояние жителей Донбасса. По этой причине они не замечают гуманитарных целей в выдаче документов. Бывший председатель министров ЛНР подчеркнул, что европейские политики используют ситуацию в своих интересах.

«Россия же не оружие раздает, не захватывает предприятия, не ставит свою границу на территории», — сказал Баширов.

Также он подчеркнул, что Россия помогает жителям Донбасса выжить, передает «Общественная служба новостей».

Ранее стало известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он совершит визит по приглашению украинских властей.