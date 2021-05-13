Модель Ирина Шейк показала аппетитные формы в дерзкой фотосессии

Лос-Анджелес, 13 мая. Российская супермодель и актриса Ирина Шейк на своей странице в Instagram опубликовала целую серию полароидных снимков, на многих из которых предстала топлес.

Звезда подиумов обожает смелые аутфиты и часто принимает участие в дерзких и пикантных фотосессиях. За выходы в свет экс-возлюбленной Брэдли Купера отвечает стилист Марк Эрам. Однако недавно Ирина Шейк решила показать человека, который создает ей эффектные образы. Вместе с Эрамом модель сделала снимки во время примерки.

«Привет», — кратко подписала фотографии звезда.

Она показала, как проходит процесс выбора одежды в гардеробной. На одном из снимков 35-летняя Шейк предстала в одной белой футболке, продемонстрировав поклонникам упругие ягодицы.

Для другого фото примерила светлое платье, подчеркнувшее ее аппетитные формы. Звезда показала и более смелые кадры, на которых позирует топлес, игриво прикрывая голую грудь руками.

Подписчики пришли в восторг от дерзкой фотосессии Ирины Шейк. В комментариях они оставили множество комплиментов, отметив идеальную фигуру звезды подиумов.

«Вот это фигура!»; «Огонь! Лучшая модель на свете»; «Это слишком горячо!» — пишут поклонники бывшей возлюбленной актера Брэдли Купера.

Недавно папарацци удалось поймать вместе Ирину Шейк и Брэдли Купера. Бывшие супруги появились в кафе Нью-Йорка вместе с дочерью Леей, где весело провели время.