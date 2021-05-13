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Казанский стрелок совершил нападение перед призывом на армейскую службу

Происшествия
Казанский стрелок совершил нападение перед призывом на армейскую службу
Prt Scr telegram.org

Казань, 13 мая. Обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев должен был вскоре призваться на срочную службу. Он успел бы попасть под призывную кампанию, которая действует до июля 2021 года.

Источник ФАН в военкомате пояснил, что колледж, откуда отчислили фигуранта, не успел уведомить об этом военный комиссариат. Следствие считает, что Галявиев напал на гимназию и застрелил из дробовика девять человек.

Погибли семеро детей и двое взрослых. В 2017 году злоумышленнику диагностировали энцефалопатию. Юноша находится на учете из-за поражения мозга. Несмотря на это, по итогу прохождения обязательной комиссии он был признан годным к военной службе, сообщал ФАН.

стрельба военкомат Галявиев
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