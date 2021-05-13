Киркоров вспомнил о шальной молодости в браке с Аллой Пугачевой

Москва, 13 мая. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров признался, что у него была довольно бурная жизнь в браке с Аллой Пугачевой.

Певец стал четвертым супругом именитой исполнительницы. В браке они прожили с 1994-го по 2004-й. На момент свадьбы с Пугачевой исполнителю хита «Единственная моя» было 26 лет.

Киркоров вспомнил шальной период жизни с Примадонной на премьере комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало». Журналисты задали певцу вопрос о любовных похождениях, чем нисколько не смутили артиста.

«Шалил я в молодости – в период с 1994-го по 2004-й», — сказал исполнитель.

Сейчас Киркоров воспитывает двоих детей и называет себя примерным отцом. Однако родительство не мешает ему продолжать «шалить».

«Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая — все ходуном ходит! Седина в голову — бес в ребро!» — заявил король эстрады в комментарии «Собеседнику».

Филипп Киркоров признавался, что сейчас старается исключить нецензурную лексику из своей речи. Певец перестал материться, чтобы дети в будущем не попрекали его этим.