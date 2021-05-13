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Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь. События дня

  /   Обновлено: 13 мая 2021 16:14
Общество
Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь. События дня
mchsra.info  /  Пресс-служба МЧС Абхазии

Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности к операции сухопутных войск в секторе Газа, однако распоряжение о ее начале командование пока не отдало. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
«Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», — заявил Конрикус.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта началось с середины апреля и в мае вошло в особо напряженную фазу. В понедельник, 10 мая, армии Израиля и Палестины обменялись ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили, что всего с территории анклава по Израилю выпустили свыше 1600 ракет, из них большая часть была нейтрализована системами противоракетной обороны «Железный купол». В ответ на это израильские военные атаковали 600 объектов бойцов движений ХАМАС и «Исламский джихад». Президент Государства Палестина Махмуд Аббас тем временем призвал всех жителей объединиться и дать отпор Израилю. Он обвинил Тель-Авив в этнических чистках, направленных против палестинцев, живущих в Иерусалиме.

Путин проведет 13 мая встречу с Гутерришем

Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь. События дня
kremlin.ru  / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин проведет в четверг встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о встрече в онлайн-режиме связано с необходимой эпидемиологической предосторожностью.

Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь. События дня
Федеральное агентство новостей  / Камиль Джабраилов

14 детей, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии и проходят лечение в Детской больнице Татарстана, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. В среду пять детей и трое взрослых были доставлены в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках. Одного мальчика с легким сотрясением мозга и ссадинами выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. Напомним, во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе №175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и два учителя, пострадали 23 человека, включая 20 детей. После того, как нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Обвиняемый признал вину.

Пропавшие в горах Абхазии туристы вышли на связь

Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь. События дня
pixabay.com  / 

Группа туристов из России, спускавшаяся с верховьев реки Гумисты, вышла на связь. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.
«Состояние туристов не вызывает опасения. Россияне и абхазские спасатели должны встретиться в районе СухумГЭС. В верховьях реки Гумиста еще остается один из туристов, не спустившийся с основной группой», — говорится в сообщении.
После того как основная часть группы встретится со спасателями, будет определен дальнейших ход поисково-спасательной операции. Напомним, 12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что один из россиян не может спуститься с высогорья вместе со своей группой и нуждается в помощи. Туристы передали спасателям ориентировочные координаты его местонахождения, но облет территории на вертолете результатов не дал. Поиски россиянина продолжаются.

 

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