Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь. События дня

Израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности к операции сухопутных войск в секторе Газа, однако распоряжение о ее начале командование пока не отдало. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус. «Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», — заявил Конрикус. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта началось с середины апреля и в мае вошло в особо напряженную фазу. В понедельник, 10 мая, армии Израиля и Палестины обменялись ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили, что всего с территории анклава по Израилю выпустили свыше 1600 ракет, из них большая часть была нейтрализована системами противоракетной обороны «Железный купол». В ответ на это израильские военные атаковали 600 объектов бойцов движений ХАМАС и «Исламский джихад». Президент Государства Палестина Махмуд Аббас тем временем призвал всех жителей объединиться и дать отпор Израилю. Он обвинил Тель-Авив в этнических чистках, направленных против палестинцев, живущих в Иерусалиме.

Путин проведет 13 мая встречу с Гутерришем kremlin.ru / Администрация президента России Президент России Владимир Путин проведет в четверг встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что решение о встрече в онлайн-режиме связано с необходимой эпидемиологической предосторожностью.

Власти рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани Федеральное агентство новостей / Камиль Джабраилов 14 детей, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии и проходят лечение в Детской больнице Татарстана, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. В среду пять детей и трое взрослых были доставлены в Москву для продолжения лечения в федеральных клиниках. Одного мальчика с легким сотрясением мозга и ссадинами выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. Напомним, во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе №175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и два учителя, пострадали 23 человека, включая 20 детей. После того, как нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Обвиняемый признал вину.