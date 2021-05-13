Спасший из реки Урсул двух людей студент получил еще одну награду

Горно-Алтайск, 13 мая. Юноша стал обладателем диплома и знака Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» за героический поступок на реке Урсул.

Награду местному жителю вручил лично заместитель председателя правительства Республики Алтай Эжер Ялбаков. Он поблагодарил студента Майминского сельскохозяйственного колледжа за проявленное неравнодушие и спасение двух человек.

По имеющимся данным, алтаец находился на берегу реки с быстрым потоком и скалистыми берегами в июле 2019 года, когда отдыхающая женщина решила войти в воду, но из-за обратного течения оказалась в глубоком омуте. Спасать потерпевшую кинулся муж, но когда он доплыл до нее, то жена схватила супруга за шею и потянула его на дно. Тогда мужчина позвал на помощь.

Молодой человек услышал его крики и прыгнул в реку. Добравшись до супругов, студент помог горожанам выбраться из водоворота, а потом вместе с ним вытащил женщину на сушу. О своем поступке юноша не стал распространяться, но пара решила ходатайствовать о награждении своего героя. Студенту вручили медалью «Сибирский Казачий Крест» I степени и благодарственное письмо.

Спасатели пришли на помощь новосибирским туристам, которые решили сплавиться по реке Мундыбаш, но из-за бурного течения оказались в воде, сообщал портал A42.RU. Теперь их жизни находятся вне опасности.